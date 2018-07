Para Fapesp, fundo complementa recurso do Tesouro

Segundo a instituição, esses recursos somavam R$ 992 milhões no último dia do ano fiscal, e não R$ 1,02 bilhão. Até 1989, a Fapesp recebeu por mês 0,5% da receita ordinária do Estado, afirma em nota o presidente da entidade, Celso Lafer. Desde então, o repasse à fundação cresceu para 1% da receita tributária.

"A inexistência do fundo resultaria na redução do apoio à pesquisa", diz. Segundo Lafer, o fundo "complementa" os recursos do Tesouro destinados à pesquisa. Em 2012, por exemplo, a Fapesp recebeu R$ 893 milhões em transferências, mas investiu R$ 1,035 bilhão. "A diferença foi coberta pelo fundo."