Para FMI, sinais de retomada são frágeis

Cautela ainda será a palavra de ordem na reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI), nos próximos dias. Um ano depois de anunciar a iminência de uma recessão global, o diretor-gerente do Fundo, o ex-ministro francês Dominique Strauss-Kahn, insiste na prudência. "Esta é uma recuperação frágil, embora o risco pareça diminuir", disse ele, na semana passada, ao comentar o encontro de cúpula do Grupo dos Vinte (G-20), em Pittsburgh. "Continuo preocupado com o desemprego alto - que ainda poderá crescer no próximo ano - e também com os problemas que poderão persistir no setor financeiro, especialmente se os passos para restabelecer a saúde dos bancos não se completarem num prazo adequado." É cedo para abandonar os incentivos fiscais e monetários adotados durante a crise. Quanto a isso, os chefes do FMI concordam com a posição declarada no comunicado final do G-20.

Os temores em relação aos bancos devem ficar mais claros a partir de hoje, quando for divulgado o Relatório de Estabilidade Financeira Global. Na edição anterior, publicada em abril, os autores haviam estimado perdas de US$ 4 trilhões, até 2010, causadas direta e indiretamente pelo estouro da bolha imobiliária americana. As projeções podem ter melhorado, mas as condições de segurança permanecem deficientes, a julgar pelas palavras de Strauss-Kahn. A retomada do sistema de crédito é um requisito essencial para a recuperação mais firme da economia. O relatório será apresentado pelo diretor do Departamento Monetário e Financeiro do FMI, José Viñals.

A recuperação da economia mundial - embora frágil, segundo Strauss-Kahn - tem sido mais veloz do que se previa há seis meses. Na Europa, França e Alemanha deram sinais de haver superado a recessão no segundo trimestre. Os economistas do Fundo elevaram de 2,5% para 3% o crescimento projetado para 2010, segundo revelou em São Paulo o vice-diretor-gerente da instituição, Murilo Portugal.

Cenários atualizados serão conhecidos na quinta-feira, quando o economista-chefe do FMI, Olivier Blanchard, apresentar a nova edição do Panorama Econômico Mundial, relatório divulgado nos encontros de abril e outubro e atualizado parcialmente nos intervalos.

A assembleia anual do FMI será um dos grandes eventos dos próximos dias na capital turca. Na segunda-feira à noite os frequentadores da Praça Taksim, a mais importante da cidade, assistiram à primeira e previsível reação a essa novidade. Com tambores e gritos, um grupo de manifestantes tentava competir com o barulho dominante na área mais movimentada de Istambul. Só quem chegasse perto conseguia identificar mais esse protesto contra a globalização. Os policiais, talvez mais numerosos que os participantes do protesto, não atrapalhavam quem se aproximasse para ler os cartazes e ouvir os tambores.

A reunião do Fundo pode ser, neste ano, bem menos rotineira que as manifestações de rua. Passado um ano desde a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers, marco do agravamento da crise, o FMI faz um balanço positivo das políticas de ajuda aos emergentes mais afetados pela turbulência. Um relatório sobre a evolução de 15 economias de várias regiões, com programas aprovados entre setembro do ano passado e julho deste ano, mostra resultados em geral animadores. Foi possível, segundo o estudo, atenuar os efeitos da crise, na maior parte dos casos, em prazos mais curtos que os habituais. O câmbio praticamente se estabilizou na maioria dos países - a exceção é a Ucrânia - e os spreads bancários diminuíram, embora continuem mais altos do que há um ano. O capital estrangeiro voltou a entrar, embora em ritmo ainda moderado, e alguns países começam a recuperar o crédito.

A Hungria lançou com sucesso bônus no valor de 1 bilhão, em julho, e a Romênia anunciou um plano para lançar títulos entre 500 milhões e 1 bilhão. É cedo para uma avaliação segura, advertem os autores do relatório, mas os dados parecem animadores. Os critérios dos programas foram adaptados a cada país e são mais flexíveis que os tradicionais, com mais espaço para políticas fiscais anticíclicas. Nas primeiras fases, os desembolsos foram maiores do que nos programas tradicionais. Além de Hungria, Romênia e Ucrânia, os acordos de ajuda incluíram, entre outros países, Costa Rica, Islândia, Guatemala, Geórgia e Mongólia.

O FMI deverá preparar balanços também dos programas de ajuda aos países pobres. Mas as políticas de socorro a esses países são diferenciadas.

As assembleias anuais conjuntas do FMI e do Banco Mundial são realizadas dois anos seguidos em Washington, cidade-sede das duas instituições, e fora dos Estados Unidos no terceiro ano. A assembleia de 2009 será na Turquia, membro do G-20 e candidato, há vários anos, a sócio da União Europeia. Embora o ingresso no bloco tenha sido negado até hoje, setores da indústria turca têm acesso preferencial àquele mercado e isso lhes confere vantagem na competição com os produtores brasileiros.

O principal componente político da assembleia anual do FMI é a reunião do Comitê Monetário e Financeiro, formado por 24 ministros de todos os continentes, autorizados a representar os 186 países-membros. Eles definem as grandes linhas de atuação e indicam as mudanças necessárias.

As decisões finais dependem do número de votos de cada sócio ou de cada agrupamento de sócios, mas esse detalhe não é manifesto nas discussões do comitê. A reunião será no domingo. Antes e depois haverá seminários, discussões, entrevistas, apresentações de relatórios, articulações políticas e eventos paralelos promovidos por bancos e outras instituições.

A agenda incluirá a discussão dos novos passos da redistribuição de cotas e votos. O processo deverá concluir-se até janeiro de 2011 - prazo combinado em reunião anterior do FMI e agora reforçado com uma recomendação do G-20. Consta da pauta a discussão do papel do Fundo no monitoramento do mercado financeiro e na emissão de sinais de alerta em caso de perigo. Esse tema, agora adotado pelo G-20, já havia sido posto em debate no Fundo e o Comitê Monetário e Financeiro já havia recomendado a ampliação das funções da instituição.

