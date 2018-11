Para fórum, Justiça deve focar ações criminais no campo Depois que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Gilmar Mendes, reconheceu que a Justiça tem uma parcela de culpa, integrantes de um fórum criado especialmente para analisar a situação fundiária disseram que os juízes têm de dar prioridade ao julgamento das ações criminais sobre conflitos agrários que envolvam acusações como grilagem de terra e homicídios no campo. A recomendação foi feita pelo Fórum Nacional para Monitoramento e Resolução de Conflitos Fundiários Rurais e Urbanos, criado e coordenado pelo CNJ, que se reuniu pela primeira vez ontem. O relatório com as recomendações foi divulgado hoje.