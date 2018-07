Para Fux, Zavascki pode votar capítulos 'vindouros' do mensalão O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quarta-feira ser favorável que o indicado para ser o futuro integrante da Corte, Teori Zavascki, participe do julgamento dos capítulos do processo do chamado mensalão ainda não apreciados, caso se julgue apto a votar.