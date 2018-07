Para gerente, fusão amplia perspectivas A fusão de empresas varejistas do Nordeste tem criado chances de crescimento rápido para funcionários. Juliana Silva Cruz, de 34 anos, começou há 15 anos como balconista na rede de lanchonetes Perini, de Salvador. Após subir alguns cargos, sua carreira deu um salto em 2010, quando a multinacional chilena Cencosud decidiu comprar a empresa. Em poucos meses, Juliana foi promovida a gerente-geral e ganhou aumento de 60% no salário. Com a nova renda, concluiu o curso de Administração, comprou o primeiro carro e liquidou dívidas. "Em um grupo internacional, o limite para crescimento é bem maior", diz. / TIAGO DÉCIMO