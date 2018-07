Para governador de RR, julgamento 'está só começando' O governador de Roraima, José de Anchieta Júnior (PSDB), afirmou que o "jogo está só começando", sobre a derrota parcial, hoje, no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a reserva Raposa Serra do Sol. O relator do caso, ministro Carlos Ayres Britto, votou pela improcedência da ação e pela retirada dos não-índios do local. O governador disse que somente um voto foi proferido e que nem sempre a posição do relator prevalece. "Isso não é regra no tribunal." Para Anchieta Júnior, o pedido de vista do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que adiou o julgamento, é sinal de que não existe consenso no Supremo. "O voto naquele momento não foi convincente para o ministro que votaria na seqüência, então tudo é possível", disse. Já o líder dos arrozeiros e prefeito de Pacaraima pelo DEM, Paulo César Quartiero, criticou o voto de Ayres Britto. "Achei que o ministro foi desrespeitoso e deselegante com os produtores. Ele alterou a história de Roraima a favor de sua idéia", afirmou. Quartiero disse ainda que a posição de Ayres Britto poderia "ter sido pior". "Achei que o ministro fosse mandar me prender e me fuzilar no ato", ironizou. Ao considerar que o resultado não é definitivo e que o pedido de vista indica dúvidas no parecer do ministro Menezes Direito, Quartiero admite que "o indicativo é muito ruim". "Não sei como eles vão solucionar os problemas de Pacaraima e de Roraima, que ficarão inviáveis se a decisão se mantiver."