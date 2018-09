Para governo, pecuária avança em nova frente

O avanço da pecuária em nova frente é a principal explicação disponível por ora no governo para o aumento do abate de florestas no Amazonas - único Estado que registrou crescimento do ritmo das motosserras entre agosto de 2009 e julho de 2010, no período de apuração da taxa oficial de desmatamento, comparado ao período anterior de 12 meses.

A taxa oficial deverá ser divulgada no mês que vem, e a expectativa é que o ritmo do desmatamento no País caia pelo segundo ano consecutivo. Mas dados preliminares do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que o desmatamento no Amazonas aumentou 8% no período em que os demais Estados registraram queda.

A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, pediu estudos detalhados para esclarecer se o aumento do desmatamento no Amazonas pode ter sido causado por estradas instaladas ou em processo de licenciamento no Estado, como a BR-317 e BR-319. Por enquanto, técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) consideram o avanço da pecuária em uma nova fronteira agrícola a hipótese mais forte.

Imagens de satélite mostram a degradação em níveis elevados de florestas nos municípios de Boca do Acre, Lábrea, Manicoré e Apuí. Em Apuí, o sistema de detecção do desmatamento em tempo real do Inpe, o Deter, captou o abate de 43 quilômetros quadrados de florestas. Mas o desmatamento pode ter sido ainda maior, porque o sistema não capta o abate de árvores em áreas menores.

Topo do ranking. O aumento do ritmo das motosserras no Amazonas não foi suficiente, no entanto, para tirar os Estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia da liderança do ranking dos que mais desmatam no País.

Em 2010, o desmatamento no bioma deve ficar abaixo de 5 mil quilômetros quadrados, ou cerca de três vezes o tamanho da cidade de São Paulo, de acordo com expectativas preliminares. Se isso ocorrer será um recorde no período de apuração da taxa de desmatamento, iniciado em 1988.

O governo se comprometeu a reduzir o desmatamento na Amazônia em 80% até 2020.