Para governo, projeto salvará a região da crise

Questionado, Silva não soube responder qual é a taxa de desemprego ou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Ilhéus. De acordo com o IBGE, no ranking de 2000 Ilhéus aparece com 0,703 - o ideal é atingir 1 e o melhor colocado, São Caetano do Sul, tem 0,919.

"Nós estamos a favor do crescimento econômico (...). Não sei até que ponto vai haver danos ao ambiente, mas a licença ambiental está sendo vista pelas autoridades pertinentes", afirma Silva.

O secretário extraordinário da Indústria Naval e Portuária do governo baiano, Roberto Benjamin, diz que o governo quer dar "um novo futuro" para a região com o complexo intermodal. "Se o turismo tivesse dado resposta à população, não estaríamos propondo o porto. Mas o setor turístico gera poucos empregos lá e muitas vezes os postos são ocupados por pessoas de fora", afirma. Segundo ele, a ordem do governador Jaques Wagner (PT) é "descentralizar o desenvolvimento".

Já as ONGs ambientalistas afirmam que se trata de "descentralizar a desgraça".

Utilização.Benjamin explica que a produção agrícola de grãos e algodão poderia utilizar a ferrovia e o porto público. Afirma que existe a intenção também de criar uma área industrial. "É um sacrifício que terá de ser feito numa pequena área e será compensado pelo benefício que o projeto trará."

De acordo com o secretário, mais de 3 mil pessoas da região onde será construído o porto não possuem água encanada. "É essa realidade que estamos tentando mudar."