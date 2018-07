Para grupo de direitos humanos, Somália é país em ruínas A Somália é uma nação em ruínas, o lugar mais perigoso do mundo para trabalhadores humanitários e local de terríveis abusos cometidos por combatentes de todos os lados do conflito, disse o grupo de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW) na segunda-feira. O grupo afirma que o presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, precisa implementar um novo pensamento em relação à Somália, país localizado no Chifre da África, já que a política adotado pelo atual presidente, George W. Bush, exacerbou a ameaça dos militantes. "A Somália é uma nação em ruínas, atolada em um dos mais brutais conflitos armados do mundo", disse a HRW. "Dois longos anos de escalada no derramamento de sangue e na destruição devastaram a população do país e deixaram lixo na capital Mogadíscio." O relatório do grupo sobre os crimes de guerra na Somália é o mais recente de uma série de apelos feitos por organizações internacionais pelo fim do caos no país. Na anarquia desde 1991, a Somália vive atualmente uma das piores e mais negligenciadas crises nos direitos humanos. A Etiópia, aliada dos Estados Unidos, enviou tropas para a Somália para derrubar um governo islâmico do poder no final de 2006. Isso gerou uma insurgência parecida com a existente no Iraque, que já matou pelo menos 10 mil civis, gerou mais mais de 1 milhão de refugiados e fomentou a pirataria na costa do país. (Por Andrew Cawthorne)