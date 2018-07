Para Grupo Estado, liminar contra JT foi 'decisão arbitrária'

A decisão do juiz substituto da 10ª Vara Federal Cível de São Paulo, Ricardo Geraldo Resende Silveira, de proibir a publicação de reportagem sobre supostas irregularidades cometidas pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) pelo Jornal da Tarde foi uma "decisão arbitrária" e representa uma "triste volta aos anos de chumbo da censura", afirmou nesta quarta-feira, 25, o Grupo Estado, do qual o JT faz parte. A liminar foi classificada por juristas e representantes de entidades da sociedade civil como censura prévia. Veja também: Reportagem do 'JT' é censurada pela Justiça ANJ condena censura prévia à reportagem do 'Jornal da Tarde' Especial: Nas páginas do Estadão, a luta contra a censura "Há uma geração de brasileiros, na faixa dos 30 anos, que não viveu com a ditadura militar e que, portanto, não sabe na pele o que foi estar em um regime de censura prévia", afirmou o diretor de Conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour. A reportagem proibida pela Justiça trazia à tona supostas irregularidades cometidas pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) que estão sendo apuradas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A liminar concedida ontem pelo juiz da 10ª Vara foi entregue à noite à redação do JT por Cláudia Costa, advogada do Cremesp. O documento suspendeu a publicação da matéria "até ulterior determinação desse juízo". Silveira também intimou o Grupo Estado a "prestar esclarecimentos" no prazo de 72 horas. A alegação do Cremesp para pedir a liminar foi de que "as supostas irregularidades não se sustentam" e que havia "intuito político da reportagem, ante o processo eleitoral em que se encontra a autarquia". O presidente do Cremesp, Henrique Carlos Gonçalves, insinuou em entrevista que poderia processar o jornal. 'Surpresa' "A decisão nos pegou de surpresa, pois a reportagem ainda estava em fase de apuração. Nossos repórteres receberam a denúncia e estavam checando as informações, ouvindo os dois lados e a matéria ainda seria redigida. A decisão de publicação ou não ainda nem tinha sido tomada - o que deve caber somente ao jornal, como tem de ser em um Estado democrático de direito. Vale ressaltar o esforço de reportagem e a consistência do jornalismo praticado pelo jornal sob princípios éticos e profissionais que a sociedade acostumou-se a esperar de todos os trabalhos publicados pelas equipes do Grupo Estado", explicou a editora-chefe do JT, Cláudia Belfort.