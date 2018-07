Para Haddad, Justiça contraria acordo

O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse ontem que a decisão da Justiça Federal no Ceará contraria a sentença que homologou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Federal e homologado pela Justiça Federal.

Anteontem, o juiz federal Luís Praxedes Vieira da Silva determinou que os alunos tenham acesso às cópias da redação e aos espelhos de correção. O MEC vai recorrer. "Essa decisão nos surpreendeu, já que o juiz do Ceará desconsiderou a decisão tomada pelo juiz de Brasília", disse.

Ele não confirmou se ocorrerá duas edições do Enem neste ano - a primeira seria em abril. O MEC aguarda um relatório de uma empresa de gestão de risco. "Não quero me precipitar em relação ao parecer técnico", disse.

Transição. O MEC divulgou ontem os dados finais do Censo de Educação Básica de 2011. O Brasil tem hoje 50,9 milhões de matrículas nessa etapa de ensino. Em 2010, eram 51.549.889.

Segundo o ministro, a queda, no caso do ensino fundamental (2,1% entre 2010 e 2011), decorre essencialmente da diminuição da população nessa faixa etária. "Devemos considerar também a correção de fluxo", disse. Já a diminuição na pré-escola (0,2%) é justificada pelo ensino fundamental de nove anos, que tirou um ano da educação infantil.

Sobre o investimento público em educação em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), que hoje é de 5,8%, Haddad afirma que os valores vêm aumentando. "A progressão é consistente com as metas do Plano Nacional de Educação", disse.

Haddad deixa o MEC para concorrer à Prefeitura de São Paulo. O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, vai assumir a pasta. A posse e a transmissão de cargo ocorrem no dia 24. / MARIANA MANDELLI