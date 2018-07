Para Idec, acordo não mobiliza o consumidor "A questão das sacolinhas é emblemática, mas é fichinha perto do que vem por aí com a regulamentação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a PNRS. O consumidor não está fazendo parte do processo", avalia a socióloga Lisa Gunn, coordenadora do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Ela lembra que, apesar de o fim das sacolinhas em SP ser um acordo, ele foi fechado no contexto da entrada em vigor da PNRS. "Ele pode não ser lei, mas a PNRS institui a responsabilidade compartilhada pelos resíduos. A referência é ela", diz Lisa.