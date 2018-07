Para Jobim, cassação de liminar no Rio foi 'fundamental' Terminou a reunião entre o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o comandante do Exército, general Enzo Peri, para adotar medidas a partir da cassação da liminar que determinava a retirada das tropas do Exército do Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro. Ao sair do encontro, Jobim considerou a cassação da liminar um "passo fundamental" para a definição de soluções para o local, de acordo com informações de sua assessoria. "A suspensão da liminar, mesmo que por prazo determinado, foi um passo fundamental para continuarmos na busca de uma solução que garanta à população do morro a melhoria das condições de suas habitações e a geração de empregos da comunidade", afirmou ele, por intermédio de sua assessoria. Na reunião, foram discutidas formas para uma mudança no perfil de atuação da tropa do Exército na favela, de forma a tentar reverter definitivamente a liminar. Isso, segundo fontes militares, significaria uma mudança de comportamento e mudança na forma de abordagem de suspeitos. A avaliação feita na reunião é de que a redução do tamanho da tropa poderá ser feita até o limite que não comprometa a segurança do Exército e do pessoal que atua na área.