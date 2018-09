Para lembrar Em março deste ano, houve o registro de um dos piores surtos em cruzeiros no Brasil - 310 passageiros foram contaminados pelo norovírus, que causa diarreia e vômitos, quando estava em Búzios, no litoral fluminense. O navio passou por desinfecção, mas, na semana seguinte, 47 pessoas adoeceram em um novo cruzeiro, na mesma embarcação. Não foi possível confirmar se algum passageiro embarcou contaminado ou se a virose teve início no navio.