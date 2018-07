Para Londres, decreto sobre Malvinas é 'ilegítimo' A Grã-Bretanha reafirmou ontem seu apoio para que o governo local das Ilhas Malvinas (Falklands, para os britânicos) explore reservas de petróleo no arquipélago e advertiu que "acompanha de perto" a movimentação diplomática argentina. Na terça-feira, a presidente argentina, Cristina Kirchner, assinou um decreto que dificulta o trânsito de navios britânicos que levem material relacionado à exploração de petróleo ao disputado arquipélago do Atlântico Sul. Pela nova lei, qualquer navio que passe por águas territoriais argentinas ou utilize portos no continente deve pedir autorização prévia de Buenos Aires.