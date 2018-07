Para Lula, atletas convocados por Dunga formam um time vencedor

"A verdade é que o Dunga está levando para lá um time que é um time vencedor e eu acho que nós, com esse time, podemos ganhar a Copa do Mundo", disse Lula nesta quarta-feira num ato em que firmou acordo entre a Presidência, a prefeitura e o governo do Estado do Rio de Janeiro para coordenar a preparação para a Olimpíada no Brasil em 2016.

Dunga convocou 23 atletas para o Mundial da África do Sul, que começa no mês que vem, mantendo a base da equipe campeã da Copa América de 2007, da Copa das Confederações de 2009 e líder das eliminatórias.

Lula fez uma comparação entre o papel de presidente, o de técnico e o de um comandante, lembrando da impossibilidade de agradar a todos.

"Comandante é exatamente assim, é como nós. Decide, as pessoas gostam ou não gostam e a gente executa. Se der tudo certo, parabéns. Se der tudo errado, a gente vai pagar um preço muito caro. Portanto, eu, a partir desse momento, sou torcedor número um da seleção brasileira", afirmou o presidente, na sede provisória da Presidência, em Brasília.

Sobre a ausência de jogadores do Corinthians na convocação, Lula revelou não estar desapontado. "Eu estou feliz porque o Corinthians não tinha nenhum jogador para ser convocado", afirmou ele sobre o clube do qual é torcedor.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)