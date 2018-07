Para Lula, conversas sobre substituir dólar são 'exagero'-jornal

Em uma entrevista publicada nesta segunda-feira no jornal econômico português Diário Econômico, Lula disse que ele permaneceria comprometido à ideia de usar moedas locais em negócios com a China, que neste ano se tornou o maior parceiro comercial do Brasil.

"Minha proposta vai na mesma direção da tendência de diversificação de uso de moedas acontecendo no sistema internacional, especialmente quando isso ajuda a reduzir custos", disse Lula ao jornal.

"Mas falar na substituição do dólar parece um exagero", acrescentou.

A China e o Brasil têm discutido já há algum tempo o uso de moedas locais no comércio bilateral.

Lula se encontra em Portugal para a cúpula Íbero-Americana. Ele também disse ao jornal que Portugal "tem muito o que ganhar" com o crescimento econômico brasileiro, especialmente enquanto a Europa ainda tenta consolidar a saída da recessão.

(Reportagem de Andrei Khalip)