Para Lula, eleição é chance de Brasil se tornar potência global

"O debate eleitoral deveria ser entendido como uma oportunidade ímpar para se pensar com grandeza a transição de uma economia emergente para a condição de potência global", discursou Lula durante evento em São Paulo.

Em sua fala, o presidente elencou o bom desempenho da economia nos últimos meses e o fato de o Brasil ter sido um dos primeiros países a dar sinais de recuperação após a crise financeira mundial.

Segundo estimativa do Banco Mundial, o país deve se tornar a quinta economia do mundo em 2016.

"Creio que o legado de conquistas deste período assegura ao país e aos brasileiros a necessária capacidade de discernimento e autoestima para superar o desafio dessa travessia", disse ao se referir sobre os avanços da última década.

Acompanharam Lula no evento o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e a pré-candidata do PT à sucessão, Dilma Rousseff.

(Reportagem de Hugo Bachega)