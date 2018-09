Para Lula, encontro do G20 altera ordem internacional O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na segunda-feira que a reunião do G20 realizada no fim de semana em Washington alterou a lógica do sistema internacional. O presidente brasileiro, que classificou o encontro como a reunião internacional mais importante que participou desde que tomou posse, em 2003, ressaltou que o evento é um marco histórico por ser a primeira vez que líderes dos países que representam 85 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial se reuniram para debater uma crise financeira global. Por isso, segundo Lula, o G20 substituiu o G8 como o grupo de países mais relevantes do mundo. "A reunião é importante porque muda a lógica das decisões políticas", declarou Lula em seu programa semanal de rádio, "Café com o Presidente." "Ou seja: já não é mais o G8. Agora, o G20 ganha um papel de destaque. Isso foi unânime na boca de todos os líderes", acrescentou. Para Lula, o encontro fortaleceu o multilateralismo. "Finalmente, todos os países se colocaram de acordo de que nós precisamos tomar decisões coletivas para evitar que uma tomada de posição de um país possa prejudicar outro país." O presidente contou que as decisões anunciadas após o encontro têm como objetivo aumentar a liquidez e restabelecer a confiança no mercado financeiro internacional, além de impedir que a recessão, que já é vista em alguns países desenvolvidos, contamine a economia de países emergentes. "Não queremos que o desemprego chegue na América Latina e chegue no Brasil, sobretudo porque a nossa economia está muito mais arrumada do que a economia deles", destacou. Ao reafirmar que os investidores agiram como apostadores em cassinos, Lula citou a menção feita pelo G20 sobre a necessidade de se regular o mercado. Para o presidente, o sistema financeiro deve servir para financiar a produção. "Não podemos permitir que o sistema financeiro possa continuar tratando a economia deslocado da economia real e do mundo do trabalho." Outro ponto destacado pelo presidente foi o compromisso assumido pelos participantes da reunião de fechar até o fim do ano um acordo na Rodada Doha para a liberalização comercial, que atualmente se encontra em um impasse. "O acordo é um sinal muito importante para todo o mundo saber que os dirigentes políticos estão agindo com responsabilidade, estão preocupados e tomando as decisões", sublinhou. (Por Fernando Exman)