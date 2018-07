Para Lula, indústria naval do país passa por revitalização

"Nós estamos construindo uma poderosa estrutura para termos uma poderosa indústria naval neste país. Nós queremos ser exportador de sondas, de plataformas e de navios", disse Lula, no programa de rádio "Café com o Presidente."

A afirmação ocorre poucos dias após a inauguração, em Pernambuco, do primeiro navio petroleiro construído no país em 13 anos. A embarcação, segundo o presidente, tem duas vezes e meia o tamanho do estádio de futebol Maracanã e leva o nome de João Cândido, marinheiro negro que liderou a Revolta da Chibata, no início do século 20.

Lula lembrou que, na década de 1970, o Brasil era o segundo país em produção de navios, posição perdida ao longo dos anos.

"Em 2000, nós tínhamos apenas 1.900 trabalhadores na indústria naval, na década de 1970 nós tínhamos 50.000 trabalhadores, e agora nós temos 45.000 trabalhadores outra vez", comparou, usando como referência o ano de 2000, quando Fernando Henrique Cardoso era o presidente.

Como vantagens da revitalização da indústria naval, Lula citou a geração de empregos, o uso do aço produzido no país --o que geraria postos de trabalho na indústria siderúrgica-- e a economia do que seria pago a navios estrangeiros pelo transporte de cargas brasileiras.

"Ou seja, há 'n' vantagens da gente produzir navio aqui."

O presidente destacou que ainda está previsto, no Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro (PROMEF), o lançamento de mais um navio no Rio de Janeiro e outro em Pernambuco.

