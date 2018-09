Para Madonna, cada disco é como se fosse o primeiro A carreira de Madonna pode ter mais de 25 anos, mas durante um shows exclusivo na quarta-feira, para celebrar o lançamento de seu 11o disco de estúdio, ela disse aos fãs que ainda parece "a primeira vez". A cantora de 49 anos apresentou seis músicas para uma platéia de 2 mil pessoas no Roseland Ballroom, em Nova York. Quatro delas eram do disco novo, "Hard Candy", último álbum com a Warner Bros., lançado mundialmente nesta semana. "Mesmo que eu tenha feito o que parece ser 100 discos, toda vez que lanço um, parece que é a primeira e melhor vez", disse Madonna. "Hard Candy" foi bem recebido pelos críticos, apesar de boa parte dos elogios, segundo eles, ir para os produtores -- Justin Timberlake, Timbaland, Kanye West e Pharrell Williams. Timberlake acompanhou Madonna no palco do Roseland para cantar a música "Four Minutes", que chegou ao 1o lugar das paradas britânicas e está em 3o na lista Billboard 100. "Eu me sinto como a garota mais sortuda do mundo por ter feito um disco com ele, Timbaland, Pharrell, Kanye", disse ela à platéia. Mãe de três filhos, ela também cantou "Candy Shop", "Give it 2 Me" e "Miles Away", do último álbum, além de "Music" e uma versão acústica de "Hung Up". Madonna, uma das artistas que mais vendem discos no mundo, abandonou a Warner Bros. no ano passado e assinou um contrato de 10 anos e três discos com a empresa de turnês Live Nation. Acredita-se que o acordo seja de 120 milhões de dólares. (Por Michelle Nichols)