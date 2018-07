Para Mandela, a rainha britânica era apenas 'Elizabeth'

Nelson Mandela era um deles.

No momento em que lideranças mundiais homenageiam o líder sul-africano que morreu na quinta-feira, uma ex-assessora relembrou a espontaneidade do estadista que cativava celebridades e pessoas comuns.

"Quando ele visitou a rainha Elizabeth, foi muito divertido ver a interação entre os dois, porque ele chamou a rainha de 'Elizabeth'. Ninguém mais no mundo, eu acho, a chama de 'Elizabeth'", contou Zelda la Grange, assistente pessoal de Mandela por mais de uma década, à Reuters.

"Ele falaria do vestido, do peso. Você não faz essas coisas com a rainha", disse ela. A rainha não se ofendeu, lembrou ela, e sim "gostou bastante".

"Ela realmente o adorou", acrescentou.

A rainha não vai ao funeral de Mandela marcado para o próximo domingo, mas será representada pelo filho, o princípe Charles.

