Para Mantega, país cresceu entre 0,5% e 1,0% no 2o tri O ministro da Fazenda, Guido Mantega, reiterou nesta segunda-feira a avaliação de que a economia desacelerou no segundo trimestre, prevendo alta de 0,5 a 1,0 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) frente ao início do ano.