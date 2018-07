Para manter tarifa, Metrô de SP poderá demitir O governo Geraldo Alckmin (PSDB) decidiu criar um plano de demissão voluntária (PDV) no Metrô de São Paulo para lidar com os efeitos do congelamento, neste ano, do preço da tarifa em R$ 3, anunciado em junho. Segundo o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, além do PDV, a empresa busca outras medidas para baixar os custos. Pela previsão orçamentária, o Metrô receberá do Executivo estadual R$ 3,8 bilhões em investimentos em 2014.