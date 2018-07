Para Marina Silva, MP da Amazônia beneficia grileiros Se for aprovada no Senado com o mesmo texto que passou pela Câmara, a medida provisória (MP) 458, que trata da regularização fundiária na Amazônia Legal, beneficiará quem agiu fora da lei até o momento, segundo avaliação da senadora Marina Silva (PT-AC), ex-ministra do Meio Ambiente. De acordo com ela, o texto da MP favorece "práticas lesivas" ao patrimônio público e ao meio ambiente. "Os grileiros darão boas gargalhadas daqueles que confiaram na Justiça", disse.