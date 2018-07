Para Marquito, Tiririca precisa de assessoria mais forte O vereador e comediante Marquito (PTB) considerou precipitada as afirmações do deputado federal e palhaço Tiririca (PR) que se disse decepcionado com a política e que não irá tentar a reeleição em 2014."Ele deveria esperar um pouco mais. Ele escolheu entrar e não é assim que ele tem que sair", afirmou o vereador.