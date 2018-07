Para Marta, Kassab desqualificou sua imagem na campanha A candidata do PT à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, afirmou neste domingo que a campanha do prefeito Gilberto Kassab (DEM), apontado como favorito para vencer a eleição, conduziu uma campanha que tentou diminuí-la. Ela também sugeriu ter sido prejudicada por decisões da Justiça Eleitoral em favor de Kassab. "Achei que foi uma campanha bastante desqualificadora da minha imagem", disse Marta a jornalistas na sede do sindicato dos engenheiros de São Paulo, antes de votar na manhã deste domingo. "Notei que somos sempre penalizados. E eles, raramente. Ele sempre saía como o rapaz bonzinho porque isso (os ataques) não saia da boca do candidato. Saía da boca de outros, saía das musiquinhas", afirmou ela. Kassab tirou de Marta vários minutos de inserções gratuitas no rádio e na TV por conta de ataques e insinuações da adversária. A principal delas diz respeito a uma propaganda eleitoral da petista que teria levantado suspeitas sobre a sexualidade do candidato do DEM, o que foi criticado até por membros do PT. Marta reconheceu que os ataques aumentaram no segundo turno, mas considerou isso como "normal" na disputa pela administração da maior cidade do país. "No final da campanha se sobe o tom. E ela foi subindo o tom. Mas nós não subimos o tom primeiro", afirmou a petista. Depois de dizer que a militância petista, ao contrário do que se notou em outras ocasiões, estava animada e presente nas ruas por conta da sua candidatura, Marta desconversou sobre a falta de engajamento do presidente nacional do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP). "Ele foi convidado", disse Marta, sem dar mais detalhes. Pouco depois ela votou na zona Sul da cidade, acompanhada do ministro do Turismo, Luiz Barreto, do senador Eduardo Suplicy (PT-SP) e deputados federais e estaduais da sua coligação. Um interlocutor da candidata afirmou, sob condição de anonimato, que a preocupação da petista é "não sair menor da disputa do que entrou". "Vai depender do resultado das urnas. Se ela sair muito menor do que na disputa com o Serra em 2004, talvez isso cause essa sensação", afirmou.