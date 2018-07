Para Marta, Kassab 'se apropria das obras dos outros' A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, decidiu rebater hoje as críticas feitas pelo adversário do DEM e atual prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab, sobretudo nos programas do horário eleitoral gratuito na TV. "Ele se apropria um pouco demais de obras dos outros, das minhas, do Alckmin, do Serra, do Covas, e a população percebe isso", disse Marta, após participar de debate na Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). A candidata do PT vinha adotando uma postura de não rebater os constantes ataques feitos por Kassab. "As escolas de lata foram construídas todinhas na gestão do Pitta, da qual o Kassab era secretário do Planejamento, então me parece um pouco estranho ele fazer esse tipo de discurso", ironizou. "Ele planejou as escolas". De acordo com Marta, ela foi responsável em sua gestão pelo início da substituição das escolas de lata por escolas de alvenaria. "Se ele acabou, muito bom", afirmou. A candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) aproveitou também para criticar a gestão atual da Prefeitura, pois, na sua avaliação, houve um retrocesso no processo de descentralização do poder das subprefeituras. "Fiquei muito aborrecida porque acho que houve um retrocesso gigantesco." Ela atacou também a gestão do prefeito Kassab, candidato pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), e de membros do PSDB (partido que compõe o Executivo Municipal) na administração dos Centros Educacionais Unificados (CEUs). "Ouço reclamação em todo lugar, a qualidade decaiu muito", disse. Marta prometeu focar sua administração, caso seja eleita, no "conceito do CEU". "Na nova gestão será o conceito do CEU, que é o importante, que é o que eu acho que é difícil para o PSDB entender."