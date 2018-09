Para MEC, aluno não pode pular etapas de formação Ao entrar com os pedidos de liminar, os advogados fundamentam suas petições no artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). A "brecha" ganha força no inciso 5, que prevê que o Estado deve oferecer "acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um".