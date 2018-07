Para médicos, não há segurança em partos fora do hospital

"Somos terminantemente contra. Uma das causas mais frequentes da mortalidade materna são as hemorragias, e elas não são previsíveis. Podem acontecer naquele parto que todos acreditam que não tenha perigo algum. Nesse caso é preciso o uso de medicações venosas e a retirada rápida do útero da mulher. E isso só pode ser realizado no leito hospitalar. Só se pode falar em parto sem risco 25 horas após o nascimento", afirma a médica Vera Fonseca, diretora da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

Para ela, a prática do parto em casa precisa ser combatida tendo em vista dois cenários: a falta de hospitais nos rincões do País e, nos grandes centros, a propagação da ideia de que a maternidade seja um ambiente hostil à gestante.

"Nas cidades, fazer parto em casa é um verdadeiro modismo. Começou com as celebridades, virou mania e já fez muitas vítimas iludidas com a lógica 'gravidez saudável, parto tranquilo'."

Em janeiro deste ano, a australiana Caroline Lovell, grande defensora dos partos domiciliares, morreu aos 36 anos logo após dar à luz, em casa, sua segunda filha. A ativista teve uma parada cardíaca.