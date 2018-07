Para Mendes, ''não é ideal'' Lula indicar 8 ao STF

Ainda assim, o ministro avaliou que o elevado número de nomeações pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva não reduziu a independência do tribunal nem trouxe risco de partidarização das decisões. "Em muitos casos, o tribunal contraria de forma muito clara as políticas governamentais."

Mendes afirmou que Lula tem se pautado por critérios "republicanos" em suas indicações e não quis comentar se José Antonio Dias Toffoli - a mais recente escolha para a corte - tem o "notório saber jurídico" exigido pela Constituição para o cargo. O novo indicado de Lula para o Supremo foi reprovado duas vezes em concursos para juiz e não possui mestrado nem doutorado.

Mendes foi a Pequim para a assinatura do Protocolo de Intenções sobre Cooperação na Área Jurídica entre os países do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China). O texto prevê cooperação e troca de experiências no âmbito do Judiciário entre os quatro países.