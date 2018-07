Para ministro do STF, greve de policiais na BA é ilegal O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, afirmou hoje que a greve de policiais na Bahia, deflagrada no último dia 31, é ilegal. E adiantou que, mesmo que houvesse uma lei que regulasse a paralisação de militares, ela seria inconstitucional.