Para ministro, impacto da pesquisa deveria ser maior na indústria

Publicada há duas semanas, a reportagem recorda, por exemplo, que nos Estados Unidos 80% dos pesquisadores trabalham em empresas. No Brasil, o porcentual não ultrapassa 25%.

Em entrevista ao Jornal da Unicamp, anteontem, o senador Aloizio Mercadante, indicado para substituir Rezende, disse que, no quesito inovação e patentes, "o Brasil está muito abaixo do seu potencial". "A presidente eleita sinalizou com a perspectiva de ampliarmos a participação da ciência e da tecnologia no PIB", afirmou.

Veja também:

- 'Ciência no setor privado ainda frustra', diz diretor científico da Fapesp