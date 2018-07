Para MP, segurança e finanças do Masp preocupam Mesmo com a recuperação das duas telas furtadas do Museu de Arte de São Paulo (Masp) - O Lavrador de Café, de Candido Portinari, e Retrato de Suzanne Bloch, de Pablo Picasso - o Ministério Público (MP) alertou hoje, em nota, que as condições de segurança do acervo e a situação financeira e contábil da instituição ainda preocupam. As obras foram recuperadas pela polícia na terça-feira e são avaliadas em cerca de R$ 100 milhões. De acordo com a promotora Mariza Tucunduva, o MP requisitou perícia técnica de todo o acervo e seus registros. Documentos como o relatório do Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru), do Corpo de Bombeiros e dados contábeis do ano passado ainda não foram disponibilizados. "O Ministério Público, a Secretaria Estadual da Cultura e a Secretaria Municipal da Cultura continuarão trabalhando para que o Masp retome a importância que a instituição deve ter", declarou a promotora, no comunicado.