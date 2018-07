Para MP, telas do Masp estão fora do País O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público investiga a possibilidade de as duas obras furtadas do Masp no dia 20 já estarem fora do País. O destino mais provável, segundo o promotor Roberto Porto, é algum país do Leste Europeu, pólo desse tipo de crime no mercado internacional. O Gaeco tem ouvido pessoas que já foram flagradas com objetos de arte levados de museus e igrejas brasileiras para saber qual o destino mais provável dos quadros "O Retrato de Suzanne Bloch", de Picasso, e "Lavrador de Café", de Portinari. ?Estamos checando receptadores internacionais que poderiam ser objeto de encomenda dessas obras. Esse cara que encomendou não vai mostrá-las nos próximos 10, 15 anos?, ponderou Porto. ?Também temos recebido um auxílio valioso de colecionadores, que nos mantém informados sobre esse mercado.? A recuperação dessas obras, muitas vezes, ocorre por acaso. Em 2006, durante operação no Porto de Santos, a Receita Federal apreendeu um contêiner que vinha de Miami e levava mercadorias declaradas como produtos químicos. Dentro dele foi achada a tela "O Caçador de Passarinhos", de Portinari, depois doada pela Receita ao Museu Nacional de Belas-Artes, no Rio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.