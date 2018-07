Para o clássico, clube aumenta preço do ingresso O Santos vai repetir no clássico com o Palmeiras, domingo, na Vila Belmiro, o que já fizera no encontro com o Corinthians: aumentar, e muito, o preço dos ingressos. A arquibancada, entrada mais barata, teve o valor triplicado, passando de R$ 20 para R$ 60. O reservado Visa custará R$ 90, a cadeira de fundos, R$ 90, e a cadeira lateral, R$ 120. O Santos anuncia a venda dos 2 mil ingressos ao Palmeiras no Estádio da Portuguesa Santista; os palmeirenses afirmam que será no Palestra Itália. Os bilhetes estão à venda hoje, entre 14 e 17 horas e amanhã e sábado das 9 às 17 horas.