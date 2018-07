Para OAB, mortes em Goiânia são crimes bárbaros

Desde agosto foram registradas 26 mortes de moradores de rua na região metropolitana de Goiânia. A Secretaria de Direitos Humanos enviou uma força-tarefa para investigar os crimes.

As últimas mortes ocorreram na madrugada de sábado. Um garoto de 11 anos e um adulto foram mortos a pauladas. A OAB, de acordo com Damous, já se colocou à disposição da Secretaria de Direitos Humanos. "Vamos acompanhar os trabalhos. São crimes bárbaros e covardes, praticados contra pessoas indefesas e que não podem ficar impunes seja quem for o responsável", afirmou Damous.