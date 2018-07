Para Obama ver

Difícil acreditar que o Brasil e Zelaya não combinaram a "invasão" da embaixada.

Corrida maluca

Além da derrota na Unesco, onde apoiou o egípcio Farouk Hosny para ser o novo diretor-geral, o Brasil sai do episódio com uma história mal contada. Portugal também apoiava Hosny, e, ao que se informou, pelo mesmo motivo: está contando com o voto do Egito em sua campanha para entrar no Conselho de Segurança da ONU.

Corrida maluca 2

A diferença é que Portugal se saiu bem no final.

A Bulgária, país de Irina Bokova, que derrotou o egípcio anteontem, já tinha avisado que vai votar em Portugal para o Conselho.

Haja energia

Confirmado para 17 de dezembro o novo leilão para contratar energia elétrica, a MPX, de Eike Batista, analisa a inclusão das térmicas do Porto do Açu e MPX Sul.

O moço quer que sua carteira no setor elétrico chegue aos R$ 4 bilhões até 2012.

Tipo exportação

A sede da Interpol em Lyon recebeu reforço brasileiro.

A delegada Vanessa Gonçalves Leite, da PF, é a primeira mulher a representar o País no QG da polícia sem fronteiras.

MAGOOU

Não passará em branco o destempero verbal do governador André Puccinelli, que chamou Carlos Minc de veado e maconheiro, anteontem.

Eduardo Botura, um dos empresários presentes na cena, entrou com representação no Ministério Público Federal por abuso de autoridade e danos morais.

DOMINGO NA PRAIA

Gilberto Gil é o convidado mais aguardado na caminhada que Marina Silva e Fernando Gabeira farão domingo, no Rio. Vão do Leblon ao Leme.

TAREFA INGRATA

Fernanda Torres aceitou ser a Viúva Porcina, eternizada por Regina Duarte, no longa Roque Santeiro.

MONARQUISTAS, UNI-VOS!

Em pleno debate pré-sal e compra de caças, soou no Rio um grito retumbante da monarquia brasileira. Coube ao príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, herdeiro de um regime que sumiu há 120 anos, brindar o País com um ideário atualizado da casa imperial - oito parágrafos nos quais adverte o País contra "múltiplos fatores" que ameaçam "corroer no seu âmago a nossa vida como nação independente".

Foi no 20º Encontro Monárquico, semana passada. Encimado pela coroa imperial, o manifesto Brasil, 2009: Para Onde Vamos? denuncia "vozes políticas... que apelam a uma refundação do País". Menciona "estranhas doutrinas sociológicas, antropológicas, ambientalistas e até religiosas" capazes de "desagregar nossa organização político-social".

Uma das preocupações dos monarquistas: o "extremado apartheid cultural", que confina os índios "a uma estagnação deteriorante". Outra, a "revolução quilombola", que desrespeita a propriedade. E ainda a política de "classificação de raças, que tenta subverter a identidade nacional".

Na diplomacia, avisa dom Luiz, a adesão ao "eixo bolivariano" tem trazido "duríssimos golpes" ao Brasil.

A saída? "Trabalhar ativamente, dentro dos limites da legalidade, para evitar tais descaminhos."

Sem perder a nobreza jamais, é claro.

BANDEIRADA

Não foi de graça que Felipe Massa ganhou guitarra de Eric Clapton. Em troca, ele prometeu - em encontro dos dois, no Bahrein - um capacete que seria entregue na corrida de Valência. O acidente na Hungria - e a operação no 7 de setembro, no Hospital Albert Einstein - mudaram o acordo.

Clapton mandou a guitarra, autografada, pelo correio. E Felipe aguarda a hora de entregar o capacete pessoalmente.

AVENIDA DO AÇO

A Escola de Samba Unidos de Vila Maria, de São Paulo, vai contar a história do ferro em 2010. Procura patrocinador.

A FLIP NÃO DESISTE

Pela terceira vez, Philip Roth está sendo convidado para vir a Paraty.

Pente Fino

A Anvisa analisa vínculos de emprego e grau de parentesco entre funcionários.

Seu comitê de ética desconfia de vários casos de nepotismo e... conflitos de interesse.

Verde sueño

O PV de Mato Grosso do Sul convidou Almir Sater para ser candidato a deputado do... Mercosul.

VÃ FILOSOFIA 1: Introspectiva, Grazi Massafera, no jantar em comemoração dos 100 anos da L"Oréal. Terça, no Leopolldo.

VÃ FILOSOFIA 2: Nina Becker, em momento distante, durante ensaio fotográfico para o show que fará sábado, no Itaú Cultural.

Sonia Guarita e Santuza Andrade, na abertura da exposição Paraísos Possíveis, quarta. No Instituto Tomie Ohtake.

COMPROMISSO

Marisa Leticia e outras 150 primeiras-damas prestigiaram encontro da ONG Autismo Fala, que pretende arrecadar US$ 100 milhões.

Prometeu contribuir.

"AUS" E "MIAUS"

Com direito a bênção budista e desfile de cães e gatos, mais palestras educativas, começa domingo, na Paulista, o Circuito Cultural Animal.

A "cãominhada" é uma iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde e de ONGs.

NA FRENTE

Álvaro Coelho da Fonseca e Itaú comemoram com festa um ano da aliança entre as duas empresas. Terça, no novo espaço da Coelho da Fonseca.

Antonio Peticov expõe a partir de segunda, na Mercearia São Roque.

Rodrigo Hilbert é a cereja do Fashion Weekend Kids. Sábado, no Iguatemi.

Marcia Lopes faz show de lançamento de seu CD Bonita, amanhã, no Sesc Pompéia.

Lucas Arruda foi o escolhido para estreia da Rhys Mendes Galeria de Arte. Nos Jardins.

O nome de Carlinhos Brown está cogitado para o show de abertura da Copa.

Com vida noturna da Praça Roosevelt como tema, estreia sábado na TV Brasil o Paratodos, de Márcia Dutra.

Os aplausos pararam o espetáculo Avenida Q, sábado, no Procópio Ferreira. Depois de o elenco citar José Sarney no número Tudo Há de Passar.

Cada um na dimensão de seu fôlego e fit no Dia Mundial Sem Carro. Gilberto Kassab foi trabalhar de ônibus e Eduardo Paes, de... bike.