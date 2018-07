Para pensar a teatralização na vida cotidiana Doutor em Ciências Humanas e professor de Antropologia na USP, José Guilherme Magnani estará hoje, às 21 h, no Teatro Ágora, a convite do diretor Celso Frateschi, para participar do ciclo de encontros A Cidade Teatralizada. Como teatralizamos nossa vida nas metrópoles? A partir de que momento a vida cotidiana e seus ritos estabelecem um jogo que podemos chamar de teatral? São algumas das provocações a ser respondidas pelos intelectuais convidados para participar do ciclo. A entrada é grátis e na próxima quarta será a vez da psicanalista Maria Rita Kehl. O Ágora fica na Rua Rui Barbosa, 672, telefone 3284-0290.