Para PM, traficantes jogavam corpo de rivais para jacarés Policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar apreenderam hoje uma metralhadora, três granadas, dois fuzis, 8 quilos de maconha e 5 mil papelotes de cocaína na Favela da Coréia, no Rio, em operação conjunta com equipes de delegacias especializadas da Polícia Civil para coibir o tráfico de drogas na região. Na mesma ação, foram apreendidos dois jacarés, que segundo o delegado Ronaldo Oliveira, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), eram usados por traficantes para se livrar de corpos de criminosos rivais mortos na região. "Os jacarés são um símbolo de poder do tráfico. Quando eles conseguem pegar um traficante rival, eles matam o criminoso e dão para os jacarés, que são carnívoros", disse o delegado. Os animais foram encontrados no quintal de uma casa na região. De acordo com o delegado, eles também eram usados para ameaçar os moradores da região e vítimas de seqüestro relâmpago.