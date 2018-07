Para polícia, causa de chacina em Minas foi vingança A chacina que deixou cinco mortos e feriu pelo menos 12 na madrugada de hoje durante uma festa em um sítio em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, teria sido causada por vingança, segundo a Polícia Militar. Os crimes foram cometidos por oito homens, que invadiram a festa encapuzados e armados. A PM informou que as vítimas têm entre 13 e 27 anos. De acordo com a PM, os invasores teriam se vingado de quatro assassinatos ocorridos na semana passada no aglomerado Pedreira Prado Lopes, na região noroeste da capital mineira. Uma das vítimas, Leonardo José Gonçalves de Souza, de 27 anos, levou 11 tiros no tórax e morreu no local. De acordo com a polícia, foram encontrados no sítio 54 cartuchos deflagrados, um carregador de uma pistola 9mm com oito cartuchos intactos e sete toucas.