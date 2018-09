Para poucos

Após definir a escola do filho, os pais só precisam submeter o pedido de matrícula e esperar pela vaga. Simples assim? Nem sempre. As 20 escolas do topo do ranking do Enem em São Paulo fazem algum tipo de seleção ou diagnóstico dos candidatos - mesmo no ensino infantil.

Os tipos de avaliação mais comuns são provas, entrevistas com o aluno (com ou sem os pais), análise do boletim e do material didático usado no colégio anterior e o comportamento do candidato durante um dia de convivência na escola. No ensino médio, as provas lembram vestibulinhos. No infantil e fundamental, muitas vezes são "diagnósticas" - para situar o nível de aprendizado. Embora neguem que o diagnóstico seja eliminatório, várias escolas rejeitam alunos que talvez não consigam acompanhar o curso.

Foi o que ocorreu com o filho de G., que preferiu não se identificar. Ela levou o menino, de 11 anos, ao exame de seleção da Escola da Vila e se decepcionou. "A diretora analisou a prova sob critérios meramente conteudistas e sugeriu que eu procurasse outra, sem trocar uma palavra com o menino."

A diretora, Sônia Barreira, se defende. "Não queremos só bons alunos, damos reforço a quem tem dificuldade. Mas, se passamos a matricular muitos com defasagem, ficamos sem estrutura para dar conta."

Embora a lei proíba provas classificatórias para matrícula na primeira etapa do fundamental, é difícil definir se as sondagens classificam ou só avaliam. Entre os colégios, tampouco há consenso.

A diretora do Batista Brasileiro, Maria Martinez de Lima, acha que o diagnóstico deve só "situar o aluno em suas habilidades". Para Lígia Mori, orientadora pedagógica do Nossa Senhora das Graças, o ideal é explicar os problemas que o aluno pode enfrentar. Cabe, então, à própria família "optar por não matricular o filho".

Para especialistas, a seleção foi aperfeiçoada desde 2005, com o primeiro ranking do Enem. "Há uma meritocracia no ensino privado, com mais foco na formação acadêmica do que no desenvolvimento de caráter", diz Quézia Bombonatto, presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia.

Segundo Adilson Garcia, diretor do Vértice, campeão do Enem este ano, a avaliação existe desde a fundação do colégio, em 1976, mas foi aprimorada. "Fazemos reunião com a família, dia de vivência e, se houver dúvida, prova diagnóstica."

A diretora geral do Móbile, Maria Helena Bresser, lamenta que muitas escolas façam marketing com o Enem. "Considero isso um gesto de desespero."

Quézia não critica o uso do Enem como critério pelos pais, mas acha abusivo matricular a criança já de olho no vestibular. "As prioridades dela podem mudar totalmente. Não podemos adivinhar seu trajeto."

Tipos de avaliação

PROVA

No ensino médio, em geral é seletiva, com lista classificatória. No fundamental, o nível de aprendizado do aluno é diagnosticado e a sua inclusão na escola é debatida com os pais. Às vezes, o aluno pode ser eliminado nessa fase.

ENTREVISTA

Ajuda a escola a selecionar seus alunos. Há casos em que a colégio marca a entrevista apenas para apresentar a proposta pedagógica aos pais.

DIA DE VIVÊNCIA

Os candidatos passam um dia na escola, interagindo com os futuros colegas. Os pais podem ser convidados a participar.

ANÁLISE DE MATERIAL

É a checagem do boletim e do que o aluno produziu em sua passagem por outros

colégios. A escola pode pedir trabalhos, cadernos e anotações para a avaliação.

A seleção nos colégios

l Vértice

Dia de vivência e análise do material (Ensino Fundamental - EF - e Ensino Médio - EM). Inscrições o ano todo Relação candidato/vaga: 8 a 10

www.verticeespacocultural.com.br

l Colégio Integrado Objetivo*

Análise curricular

Pré-requisito: estudar na rede Objetivo

www.unip-objetivo.br

l Móbile **

Ordem de chegada (EF) ou prova pedagógica (EM)

Relação candidato/vaga: 3

www.escolamobile.com.br

l Santa Cruz***

Entrevista e análise de material (EF) ou prova (EM)

Inscrições: até 10/09 (EF)*** e 18/10 (EM). Relação candidato/vaga: 5 a 6

www.santacruz.g12.br

l Bandeirantes

Reserva de matrícula (EF2)

ou prova (EM)

Inscrições: até o fim das

vagas (EF2) ou até 19/10 (EM)

Relação candidato/vaga: 2

Prova no dia 23/10

www.colband.com.br

l IFSP

Vestibulinho (EM integrado

ao ensino técnico)

Isenção: 18/10 a 3/11

Inscrições: de 5 a 19/11

Relação candidato/vaga:

chega a 54 (Informática)

www.ifsp.edu.br

l Etapa*

Entrevista (EF1) ou prova

e entrevista (EF2 e EM)

Inscrições até a data da

avaliação (16/10)

www.colegioetapa.com.br

l São Luís*

Prova e dinâmica (EF e EM)

Inscrições: até acabarem as vagas

www.saoluis.org

l Maria Imaculada*

Prova diagnóstica (EF e EM)

Inscrições: até acabarem as vagas

www.colegiomariaimaculada.com.br

l Albert Sabin

Prova diagnóstica (EF1) ou seletiva (EF2 e EM)

Inscrições: até acabarem as vagas

Relação candidato/vaga: 3 a 3,5

www.albertsabin.com.br

l Pioneiro Centro Educacional*

Dia de vivência (EF) ou entrevista com o diretor (EM)

Inscrições: até acabarem as vagas

www.pioneiro.com.br

l Nova Lourenço Castanho*/**

Entrevista e dia de vivência (EF1) ou entrevista, prova e dinâmica

de grupo (EF2 e EM)

www.lourencocastanho.com.br

l Santo Américo*/ **

Dinâmicas de grupo (EF)ou prova seletiva (EM)

www.csasp.g12.br

l Nossa Senhora das Graças*

Prova diagnóstica (EF) ou seletiva (EM)

Inscrições: até 20/10

www.gracinha.g12.br

l Guilherme Dumont Villares*

Entrevista e prova diagnóstica (EF e EM)

Inscrições: até acabarem as vagas

www.col-dumont.com.br

l Batista Brasileiro*

Prova diagnóstica

e entrevista (EF e EM)

Inscrições: até acabarem as vagas

www.batistabrasileiro.com.br

l Santa Maria*

Prova diagnóstica (EF)

ou seletiva (EM)

Inscrições: até acabarem as vagas

www.colsantamaria.com.br

l Etec São Paulo

Vestibulinho (EM regular ou integrado ao ensino técnico). Inscrições até as 15h do dia 22/10. Relação candidato/vaga: chega a 5 (Agropecuária)

www.vestibulinhoetec.com.br

l Colégio Mendel Agostiniano*

Prova diagnóstica (EF1) ou

seletiva (EF2) ou vestibulinho,

entrevista e análise de material (EM)

Inscrições: até 29/10

www.agostinet.g12.br

l Pentágono Colégio*

Entrevista e avaliação diagnóstica (EF e EM) Inscrições: até 23/12

ou até acabarem as vagas

www.pentagono.g12.br