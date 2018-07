Para presidente, mensalão só tirou ''um pedaço do dedo''

Na cerimônia de posse da nova direção do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um ato de desagravo ao partido que fundou há 30 anos. Ao abordar a crise do mensalão, que dizimou o governo e a cúpula petista, em 2005, Lula disse que a legenda não tem medo de turbulência. "Errar é humano", afirmou o presidente, para em seguida mirar no PSDB. "Aqueles que queriam acabar com a nossa raça estão acabando e nós nem dissemos que íamos acabar com a raça deles."

Os ex-presidentes do PT José Dirceu e José Genoino, réus no processo do mensalão, integram o novo diretório petista e foram quase tão aplaudidos quanto Lula quando tiveram os nomes anunciados. O presidente afirmou que compreende o ódio destilado contra o PT por parte dos adversários. "A gente tinha medo de ser abocanhado, mas o máximo que conseguiram foi tirar um pedaço do dedo", afirmou, sob aplausos da plateia, mostrando sua mão esquerda sem o dedo mínimo.

A solenidade não contou com a presença de nenhum representante do PMDB, considerado o principal aliado da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, pré-candidata do PT ao Palácio do Planalto. "Amanhã (hoje) eu tenho de convencer vocês de que a Dilma é candidata nossa", disse ele, numa referência ao discurso que tanto ele como a chefe da Casa Civil farão hoje.

Lula elogiou o vice-presidente José Alencar (PRB), aplaudido de pé pelos petistas, lembrando que ele foi solidário na crise. "Ainda me lembro do tempo em que vocês vaiavam o Alencar", disse ele. "Queira Deus que um presidente tenha a felicidade de ter um vice como o meu." Em 2002, o empresário mineiro e então candidato a vice foi vaiado na convenção que oficializou a chapa liderada por Lula.

MATURIDADE

Para Lula, o PT amadureceu e hoje entende a "sabedoria de uma aliança política que foi feita com suor e lágrimas". Ao contrário do discurso feito na festa de 27 anos do PT, quando passou um pito nos companheiros, o presidente parecia estar disposto a esquecer todos os desvios éticos da legenda, embora diga que quando deixar a Presidência vai passar a limpo o escândalo do mensalão.

"Eu nunca vi ninguém cobrar tanto de si mesmo como nós nos cobramos e ainda assim cometemos erros. Mas nós assumimos nossos erros justamente porque somos humanos", insistiu Lula. Logo depois do escândalo do mensalão, o presidente chegou a afirmar que o PT gosta de dar tiro no pé.

Na noite de ontem, porém, ele elogiou até mesmo as correntes que compõem o mosaico ideológico petista, sob o argumento de que brigas e divergências mostram a vitalidade do partido. Elogiou, ainda, o novo presidente do PT, José Eduardo Dutra, que tomou posse ontem saudando todos os seus antecessores no cargo, mesmo aqueles defenestrados pelo escândalo do mensalão.

"Eu me orgulho muito de ter um distintivo do PT", disse Alencar, que recebeu o título de filiado honorário do partido, em Minas, há duas semanas. "Antes, a gente gritava "Fora daqui o FMI!" Pois bem, o Lula mandou o FMI para casa", emendou o vice, provocando gargalhadas.

O presidente afirmou que, quando deixar o Planalto, em janeiro de 2011, quer voltar a participar das reuniões do PT. "Mas fiquem tranquilos porque eu não vou querer disputar nenhum cargo", brincou. "Quero participar da integração política do nosso continente."