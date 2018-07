Para procurador, houve desvio de ao menos R$ 3,5 mi Segundo denúncia do ex-procurador-geral da República Antonio Fernando Souza, houve desvio de pelo menos R$ 3,5 milhões em Minas, por meio da "retirada criminosa" de recursos públicos das estatais Companhia de Saneamento (Copasa), Companhia Mineradora (Comig) e Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge). O suposto desvio é considerado uma espécie de "embrião" do mensalão petista. E.K.