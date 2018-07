Pára-quedistas saltam e escapam de avião em pane

Quinze pessoas escaparam ilesas de um avião que sofreu uma pane quando transportava pára-quedistas a uma altitude de 2.100 metros no estado de Indiana, nos Estados Unidos. O piloto disse aos 14 pára-quedistas a bordo que saltassem e depois fez um pouso forçado, informou o jornal local Greensburg Daily News. Segundo relatos, o motor da aeronave começou a produzir uma fumaça preta e espessa e um jorro de óleo atingiu a janela da cabine, limitando a visibilidade do piloto. Os controles manuais foram perdidos, mas o piloto conseguiu retornar ao aeroporto. "Ele ultrapassou a pista, mas conseguiu levar o avião a um lugar onde ninguém seria ferido", disse Bob Dougherty, proprietário da companhia SkyDive Greensburg, responsável pelo vôo, ao Greensburg Daily News. Os 14 pára-quedistas, que conseguiram saltar em segurança e sem incidentes, assistiram em terra ao pouso da aeronave, nas imediações da cidade de Greensburg. "Houve uma perda, mas 15 pessoas saíram vivas porque todos agiram com profissionalismo", concluiu o empresário. Segundo Dougherty, o avião estava ganhando altitude quando o motor entrou em pane. O piloto desceu a uma altitude de 1.500 metros antes de evacuar a aeronave. De alguma forma, ele conseguiu achar a pista, mas ela não era longa o suficiente, e o avião acabou parando em uma plantação de milho nas imediações do aeroporto. O avião parou quando as hélices do avião bateram no chão. Sem ferimentos, o piloto se arrastou para fora dos destroços. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.