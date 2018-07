Pára-quedistas saltam sobre o monte Everest

Três pára-quedistas saltaram neste domingo, pela primeira vez, sobre o monte Everest. Os três aventureiros, do Reino Unido, Nova Zelândia e Canadá, saltaram a 9 mil metros, experimentaram uma queda livre de um minuto antes de abrir os pára-quedas e desceram lentamente até atingir o solo. Eles são os primeiros de um grupo de 34 pára-quedistas que passou 15 anos planejando o salto e pagou US$24 mil (R$ 49 mil) pela aventura. Para a britânica Holly Budge, que saltou com o primeiro grupo, o "investimento valeu a pena". Ela conta que a experiência foi "espetacular". Um dos organizadores afirmou que os pára-quedistas pareciam "pássaros" durante o salto. O primeiro salto estava marcado para acontecer na sexta-feira, mas foi cancelado devido ao mau tempo. Por causa da altitude extrema e do frio, os pára-quedas usados no salto são três vezes maiores do que o tamanho regular e os pára-quedistas possuem tanques de oxigênio amarrados na cintura, além de usar roupas resistentes ao frio. Antes de realizar o salto, todos os participantes fizeram caminhadas pela região do monte Everest para se acostumar com a altitude. Os aventureiros que participarão dos saltos vêm de várias regiões do mundo - do Canadá ao Iraque e Paquistão. Um deles é um britânico de 72 anos de idade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.