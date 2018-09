Pára-quedistas se enroscam a 900 metros do chão e morrem em queda

Dois pára-quedistas britânicos morreram depois que seus equipamentos ficaram enroscados durante um salto.

Emma Bramley, 31, e Brian Laithwaite, 65, eram pára-quedistas experientes. Bramley havia feito mais de 250 saltos, enquanto Laithwaite, com 40 anos de experiência, já havia sido instrutor de pára-quedismo.

Os dois faziam parte de um grupo de 14 pessoas que saltou próximo da cidade de Nottingham, no centro da Inglaterra, na tarde da sexta-feira.

A mais de 900 metros de altitude, os dois pára-quedas ficaram enroscados. Testemunhas dizem que o de Laithwaite abriu, mas isto não foi suficiente para parar a queda dos dois.

"Emma estava presa sob Brian, pendurada pelo próprio pára-quedas, que estava enroscado com parte do equipamento de Brian", disse à BBC o diretor do centro de pára-quedismo do qual os dois faziam parte, Dave Hickling, que testemunhou a queda em terra.

"Emma estava rodopiando bem rápido. Depois, ambos começaram a acelerar em direção ao chão, e nesse momento eu os perdi de vista."

Emma Bramley tinha dois filhos de seis e oito anos e planejava se casar neste ano com seu parceiro.

Brian Laithwaite saltava quase todos os fins de semana, registrando milhares de saltos bem-sucedidos.

Hickling, do centro de pára-quedismo, afirmou que já houve casos em que dois pára-quedistas conseguiram sobreviver ao pouso com apenas um equipamento.

"Foi um desses incidentes do qual você simplesmente não consegue escapar", afirmou ele à imprensa britânica.

"Tudo o que causa morte ou lesões é injusto, mas não é totalmente inesperado, porque sempre há a possibilidade de ocorrer", lamentou.

Ele disse que, em mais de 30 anos de existência do centro, foi o primeiro caso em que dois pára-quedas se enroscaram.

Em setembro de 2008, outro pára-quedista experiente morreu de lesões sofridas na cabeça durante a queda.