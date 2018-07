Para Rede TV!, ação do MPF é 'forma velada de censura' A Rede TV! afirmou hoje que a ação que o Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo entrou contra a emissora é "uma forma velada de censura". O processo foi protocolado em razão de entrevistas com a adolescente Eloá Cristina de Oliveira e com o ex-namorado dela, Lindemberg Alves, durante o cárcere privado que terminou com a morte da jovem, de 15 anos. Além disso, o MPF pede indenização de R$ 1,5 milhão para a sociedade por utilizar imagem da menor sem autorização judicial e transformar o caso em espetáculo midiático. "Não temos ciência dessa ação. Assim que notificados, iremos nos manifestar. Porém, a RedeTV! defenderá sempre a liberdade de expressão e o não cerceamento do direito do jornalismo informar os telespectadores considerando, portanto, essa iniciativa do Ministério Público Federal, uma forma velada de censura", informou a emissora. O programa A Tarde é Sua, com apresentação de Sônia Abrão, exibiu duas entrevistas, uma ao vivo e outra gravada, com Eloá e Lindemberg, supostamente interferindo na atividade policial em curso e colocando a vida da adolescente e dos envolvidos na operação em risco, segundo o MPF.