Pará registra a segunda morte provocada pelas chuvas A Defesa Civil Estadual do Pará confirmou na manhã de hoje a morte de mais uma pessoa causada pelas chuvas que atingem o Pará nas últimas semanas. O corpo foi encontrado em Porto de Moz, segundo a Defesa Civil. Segundo as informações da Defesa Civil, essa já é a segunda morte provocada pelas chuvas no Estado. A outra foi de uma criança, no município de Curuá.