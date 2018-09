Para se livrar de drogas, filho pede para ser preso Para tentar conter o vício em drogas do filho, uma mãe tentou chamar a atenção das autoridades para interná-lo na Fundação Casa, em Franca, no interior de São Paulo. A trabalhadora rural Ocrésia Miquelini, de 54 anos, fez denúncia anônima, contra ela mesma, de que mantinha o filho adolescente, de 17 anos, acorrentado à cama. Policiais militares foram ao local ontem à tarde e encontraram o jovem preso. O caso foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde mãe e filho confessaram que simularam a situação. O garoto queria voltar para a Fundação Casa, onde esteve internado, para tentar se livrar do vício.